Østerrike skal slå ned på hatprat

Justisminister Alma Zadic vil samarbeide med innenriksminister Gerhard Karner om å gi alle politistasjoner og statsadvokater nødvendige ressurser for å ta ofre på alvor og gjerningspersoner raskt til retten.

– Slik etterforskning tar ofte altfor lang tid, noe som er slitsomt for ofrene, sa Zadic lørdag.

Dagen før ble det kunngjort et samarbeid med tyske etterforskere for å finne dem som kom med dødstrusler i sosiale medier mot den 36 år gamle legen Lisa-Maria Kellermayr, som ble funnet død på sitt legekontor for en uke siden.

Kellermayr hadde sterke meninger om kampen mot pandemien, men ble utsatt for en storm av dødstrusler fra dem som var imot myndighetenes koronatiltak.