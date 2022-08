Elfenbenskystens president benåder forgjenger

Ouattara sier at han også ber om at Gbagbos bankkonti blir gjenåpnet og at hans livrente blir utbetalt.

Gbagbo ble frikjent i Den internasjonale straffedomstolen etter at han ble anklaget for krigsforbrytelser under borgerkrigen i landet som brøt ut i 2011 da han nektet å godta valget av Ouattara året før.

I 2018 ble han imidlertid dømt in absentia i Elfenbenskysten til 20 års fengsel for medvirking til plyndring av sentralbanken under krisen etter valget.

Den 77 år gamle Gbagbo har etter frikjennelsen i Haag holdt en lav profil. Han kom tilbake fra eksil i 2021.