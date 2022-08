Ukrainske styrker stanser russisk framrykking

Det er den ukrainske generalstaben som opplyser at russiske offensiver mot Bakhmut, Avdiivka og Slavjansk er slått tilbake.

Det har vært harde kamper ved Bakhmut i flere dager, og prorussiske separatister meldte at det var kamper også inne i byen. Dette er ikke bekreftet.

Bakhmut er en liten by som regnes for å være en viktig brikke i forsvaret av det siste større bymessige området ukrainerne har kontroll over i Donbas.

Faller Bakhmut, er veien åpen for de russiske styrkene til Slavjansk og Kramatorsk.