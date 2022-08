Riksdagsmedlem anklages for å ha sendt nakenvideo til kvinner

Politikeren tilhører Sverigedemokraterna (SD), og partiet bekrefter at de undersøker hendelsen, skriver Aftonbladet.

– Ifølge informasjonen som har nådd oss, er dette svært upassende oppførsel som vi tar svært alvorlig. Vi skal snakke med riksdagsmedlemmet og finne ut hva som har skjedd, skriver partiets presseavdeling i en epost til avisen.

Politikeren blir anklaget for å ha sendt uoppfordrede bilder av kjønnsorganet sitt til kvinner. En video der han onanerer, ser ut til å ha blitt spilt inn inne i riksdagshuset, og skal ha blitt sendt via Facebook Messenger, noe som gjør det tydelig at det er politikeren som er avsenderen.

– Om dette er blitt sendt til noen uoppfordret, bør det naturligvis politianmeldes. Vi vil følge dette nøye opp og kommer tilbake når vi har mer klarhet i det, sier SD.