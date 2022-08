De siste ukene har pilotforeningene i de tre landene diskutert utfallet i den nye tariffavtalen, som ble fremforhandlet da den over to uker lange SAS-streiken ble avsluttet 19. juli.

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for uravstemningen, hvor pilotene skulle ta stilling til om de ville takke ja til avtalen eller gå ut i en ny streik.

Det var ventet at resultatene fra de tre landene ville kunne komme på ulike tidspunkt, men lørdag morgen kom nyheten om at avstemningene i alle tre landene endte med flertall for å godta avtalen.

Unngikk ny streik

Det endelige resultatet for hele SAS Pilot Group (SPG) vil trolig foreligge på tirsdag, opplyser leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) i en pressemelding.

– SAS er under konkursbeskyttelse i USA, og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, sier Skogvang.

Avtalen innebærer lønnsreduksjon, sesongfleksibilitet og opptil 60 timers arbeidsuke, understreker Skogvang. Han påpeker at de til gjengjeld har fått en avtale som gjelder i hele SAS, inkludert nyopprettede selskaper.

– Alle de 560 oppsagte pilotene skal nå få tilbud om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen, sier Skogvang.

– Stolte over medlemmene

Nestleder Ole Fredrik Knutsen i Norske SAS-flygeres forening sier til Dagbladet Børsen at han er stolt over sine medlemmer.

– Resultatet er klart. Det viser at man tar ansvar i den vanskelige situasjonen selskapet står i. Vi er stolte over medlemmene, sier Knutsen.

Han understreker likevel at den nye tariffavtalen er lang fra god.

– Det er kanskje tidenes dårligste avtale, men det viser at vi står bak SAS, og at vi viser en solidaritet med dem som har vært oppsagt, sier han.

Femårig fredsavtale

Avtalen trer i kraft fra 1. oktober og sikrer SAS fred fram til 2027. Den innebærer at partene har fredsplikt – og er forhindret fra å streike og gå til lockout – i fem og et halvt år.

Dersom pilotene hadde stemt nei for å godta avtalen, ville det hardt prøvede flyselskapet igjen bli rammet av streik, fra torsdag 11. august.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, sier at de er fornøyde med at pilotene nå formelt har godkjent avtalen.

– Det betyr at det blir ro rundt selskapet, og SAS kan ha fokus på å skape et godt flytilbud i Norge og utenlands. Det er passasjerer og bedrifter i hele Skandinavia tjent med, sier Lothe.

Enorme kostnader

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk ut i streik da meklingen brøt sammen i starten av juli. Det til tross for iherdige forsøk og forhandlinger langt på overtid.

Den bitre og tidvis høylytte konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner.

Fredag viste trafikktallene for juli at passasjertallet sank med en tredel – 32 prosent – fra måneden før.