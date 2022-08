Økende irritasjon over Myanmar i Asean

Under utenriksministermøtet i Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia i Phnom Penh dempet spesialutsending Prak Sokhonn forventningene til framgang i Myanmar.

Han har reist to ganger til landet siden militærkuppet i fjor, og irritasjonen øker i organisasjonen over at Myanmars generaler stritter imot en fredsplan som Asean står for, særlig etter at fire personer nylig ble henrettet.

– Slike saker løses ikke med ett møte, med to møter, med mange års møter, sa Prak Sokhonn, som er Kambodsjas utenriksminister. Han varslet et nytt besøk i september, dersom det er registrert framgang for fredsplanen

– Særlig, og jeg sier det klart, og offentlig, om det blir flere henrettelser. Da må ting revurderes, sa han.

Tidligere i uka antydet Malaysia at Myanmar kan måtte suspenderes fra Asean om det ikke er framgang før neste års toppmøte.