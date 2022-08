Gigantisk synkehull vekker oppsikt ved underjordisk kobbergruve i Atacama-ørkenen i Chile

I en tweet skriver Chiles nasjonale byrå for geologi og gruvedrift, Sernageomin, at de hadde oppdaget et synkehull på 25 meter, i diameter.

Deretter måtte byrået ut å bekrefte at synkehullet faktisk var enda større – hele 32 meter, ifølge USA Today News. Dette er på størrelse med lengden til en basketballbane.

Sernageomin-direktør David Montenegro sa senere i en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters at synkehullet er rundt 200 meter dypt.

Luftfoto tatt 1. august 2022, som viser det store synkehullet som dukket opp i helgen nær gruvebyen Tierra Amarilla, Copiapo-provinsen, i Atacama-ørkenen i Chile. Foto: AFP/NTB

Nær gruvedrift

Flybilder viser at synkehullet er lokalisert nær en underjordiske kobbergruve i Alcaparrosa, nær byen Tierra Amarilla i Atacama-ørkenen i Chile.

Det canadiske gruveselskapet Lundin Mining, som drifter kobbergruven, understreket at området rundt, umiddelbart ble isolert og de relevante myndighetene varslet, til chilenske journalister.

I en pressemelding opplyser Sernageomin at myndighetene umiddelbart dro til stedet for å undersøke synkehullet. Både Lundin Mining og Sernageomin bekreftet at synkehullet ikke er påvirket av verken mennesker eller gruvedriften.

Ifølge Lundin Mining har synkehullet «holdt seg stabilt» siden forrige helg. Det skal ikke være bevegelse påvist og gruvedriften skal ikke stå i fare. Likevel er arbeidet i gruven midlertidig innstilt av forsiktighet.

Dannes hulrom under overflaten

Synkehull oppstår når bakken under landoverflaten ikke klarer å holde landoverflaten oppe, ifølge U.S. Geological Survey.

Først løses bergarten under overflaten opp, da utvikles rom og huler under jorden. Overflaten forblir intakt mens de underjordiske rommene vokser seg større og større.

Når det ikke er nok støtte for landoverflaten oppstår det en plutselig kollaps, og det kan være dramatisk. Disse kollapsene kan være små, eller, som i dette tilfellet, enorme.

«Den himmelske grop»

Synkehull er vanlige der bergarten under landoverflaten er kalkstein, karbonatbergart, tørket salt eller bergarter som naturlig kan løses opp av grunnvann, som sirkulerer gjennom dem.

Innimellom får dannelsen av synkehull katastrofale følger. 22. juli meldte BBC om en mann som ble drept da et synkehull åpnet seg under ham i et badebasseng i Israel.

Verdens dypeste synkehull er imidlertid Xiaozhai Tiankeng i Kina, med en dybde på 662 meter. Synkehullet, som er kjent som «Den himmelske grop», ble oppdaget i 1994.