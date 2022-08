Minst ti drept luftangrep i Gaza – flere raketter skutt mot Israel

Israel sier luftangrepene fredag ettermiddag er rettet mot Islamsk hellig krig (Jihad) og hevder de sto overfor en «umiddelbart forestående trussel».

Angrepene ble gjenopptatt samme kveld flere steder på Gazastripen, opplyser hæren.

Samtidig viser bilder på israelsk TV at minst to raketter fra Gaza ble skutt ned av israelsk luftvern.

Helsedepartementet på Gazastripen opplyser at ti personer er drept og 55 såret i luftangrepene. Blant de drepte er ei fem år gammel jente, en 23 år gammel kvinne og en militant palestiner, ifølge departementet, som ikke oppgir hvorvidt de øvrige ofrene var sivile.

Militær leder

En toppleder i Islamsk hellig krigs militante fløy ble likvidert i angrepet, bekrefter gruppa. Det dreier seg om kommandanten Tayseer al-Jabari Abu Mahmud, som ifølge kilder i den israelske hæren også var målet for angrepet i Gaza by.

Få timer etter at han ble drept, fulgte flere hundre personer ham og andre ofre til graven i Gaza by.

Flere hundre mennesker samlet seg tidligere utenfor Shifa-sykehuset i Gaza by. Noen gikk inn for å identifisere sine kjære og kom ut igjen oppløst i tårer.

– Måtte Gud hevne seg på spioner, ropte en annen med henvisning til palestinske informanter som samarbeider med Israel.

Den israelske hæren anslo fredag ettermiddag at rundt 15 væpnede palestinere er drept i angrepene. De viste samtidig bilder av tre vakttårn som ble ødelagt og sa at væpnede palestinere befant seg der.

Flere kriger

Angrepene skjer etter flere dager med spenning i kjølvannet av at et høytstående militsmedlem fra Islamsk hellig krig ble tatt til fange. Det skjedde på den okkuperte Vestbredden mandag.

Israel har siden stengt veiene rundt Gazastripen og sendt militære forsterkninger til grenseområdet i frykt for et angrep fra Islamsk hellig krig.

Israel og Hamas har utkjempet fire kriger og en rekke mindre slag i de 15 årene siden islamistbevegelsen Hamas fikk makten på Gazastripen. Også Islamsk hellig krig har vært aktiv i kampene og ofte skutt raketter mot Israel fra enklaven med 2 millioner innbyggere.

– En krigserklæring

– Den israelske regjeringen vil ikke la terroristorganisasjoner på Gazastripen sette agendaen i området nær Gazastripen og true borgere i staten Israel, sier statsminister Yair Lapid.

– Enhver som forsøker å skade Israel, må vite dette: Vi kommer til å finne dere, tilføyer den ferske statsministeren.

Islamsk hellig krig kaller Israels angrep for en krigserklæring og ber de militante gruppene på Gazastripen om å danne felles front for å svare. Hamas sier Israel må betale prisen.

– Alle militære fraksjoner i motstanden er forent i denne kampen og vil tale høylytt. Alle fronter må åpne ild mot fienden, sier Hamas i en uttalelse.

Israel har et omfattende rakettskjold og sa at de var forberedt på at det ville komme angrep fra Gaza.

Den forrige krigen fant sted for knapt ett år siden og førte til massive ødeleggelser på Gazastripen. Siden er nesten ingenting gjenoppbygd. Fattigdommen er dyp, og arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent.

Raid i Jenin

Den siste opptrappingen startet da israelske soldater gikk inn i den palestinske byen Jenin på Vestbredden mandag. I tillegg til at det høytstående Islamsk hellig krig-medlemmet Bassam al-Saadi ble tatt til fange, ble et tenåringsmedlem drept i skuddveksling med de israelske soldatene.

Islamsk hellig krig har gjennom egyptiske meklere stilt en rekke krav til Israel, opplyser Ahmed Mudalal, en talsmann for militsen i Gaza. De krever at Israel slipper fri al-Saadi og en annen fange, at Israel avslutter sine militæraksjoner på Vestbredden og at blokaden av Gaza oppheves. Israel har så langt ikke svart, ifølge Mudalal.