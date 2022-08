Tysklands gasslagre over 70 prosent tross reduserte leveranser fra Russland

Den tyske regjeringen har satt som mål at fyllingsgraden må være minst 75 prosent, til tross for at Russland har redusert gassleveransene gjennom gassledningen Nord Stream 1.

Dette må skje innen 1. september, ifølge en ny lov. GIEs tall viser at nivået onsdag var på 70,4 prosent.

I kjølvannet av krigen i Ukraina og Vestens sanksjoner mot Russland har Russland kuttet kraftig i gassleveransene til land i EU. Siden forrige uke har leveransene via Nord Stream 1 kun vært på 20 prosent av full kapasitet.