Verdens matpriser falt i juli

Matprisene er fremdeles 13,1 prosent høyere sammenlignet med juli i fjor, opplyser FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Den største prisnedgangen var på vegetabilsk olje, som falt med 19,2 prosent fra måneden før. Det er i tillegg det laveste prisnivået på denne varen i løpet av de siste ti månedene.

Nedgangen på kornprisen var på 11,5 prosent. Det knyttes delvis til kornavtalen som ble oppnådd mellom Ukraina og Russland i juli, ifølge FAO. Avtalen ble meklet fram av FN og Tyrkia.

FAO-sjeføkonom Maximo Torero sier nedgangen i matprisene er gledelig, men understrekte samtidig at prisene på gjødsel fremdeles er høye og at det er dystre økonomiske utsikter globalt.

Etter at verdens matpriser steg i mars på grunn av krigen i Ukraina, har prisene holdt seg på et høyt nivå. Det har skapt bekymring for at enkelte land som er avhengig av mateksport fra Ukraina og Russland, vil lide av sult.