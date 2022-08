Han omtalte saken fredag under et besøk i Kambodsja.

– Vi er rede til å diskutere dette temaet, sa den russiske utenriksministeren.

Han la til at dette må skje innenfor rammene av en diplomatisk kanal som presidentene Vladimir Putin og Joe Biden skal ha blitt enige om.

Fangeutveksling var et av temaene da Lavrov og USAs utenriksminister Antony Blinken snakket sammen på telefon for en uke siden. Amerikanske medier skrev at USA har tilbudt å utlevere den fengslede russiske våpenhandleren Viktor Bout i bytte mot basketstjernen Brittney Griner og spiondømte Paul Whelan.

Blinken positiv til russisk utspill

USA vil følge opp Russlands siste forslag om å diskutere en fangeutveksling som omfatter basketstjernen Brittney Griner, ifølge utenriksminister Antony Blinken.

Blinken sier USA vil følge opp dette utspillet. Begge de to utenriksministerne deltar på et toppmøte for organisasjonen Asean i Kambodsja.

Griner ble torsdag dømt til ni års fengsel i Russland for smugling av cannabis.