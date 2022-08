Kinesiske medier: Raketter skutt over Taiwan

Meng Xiangqing, professor ved Kinas militærtilknyttede National Defense University, sier til statskringkasteren CCTV at det er første gang det er avfyrt testmissiler over Taiwan.

Også forsvarsdepartementet i Japan opplyser at kinesiske raketter antas å ha fløyet over Taiwan. Dette gjelder fire av ni missiler som japanerne har registrert.

Kina startet de omfattende øvelsene torsdag, etter at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi hadde besøkt Taiwan.

Kinesiske myndigheter oppfatter besøket som en provokasjon og igangsatte militærøvelsene som et svar. Det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder at flere enn hundre militære fly så langt er brukt under øvelsene.

De skal etter planen vare fram til søndag. Både USA, Japan, EU og myndighetene på Taiwan har reagert sterkt på de store militærøvelsene.