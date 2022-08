Pelosi sier USA ikke vil la Kina isolere Taiwan

– De kan forsøke å presse Taiwan fra å besøke andre land, men de skal ikke lykkes i å isolere Taiwan ved å nekte oss å reise dit, sa Pelosi som er kommet til Tokyo på sin rundtur i Øst-Asia.

– Vi har hatt besøk der på høyt nivå før, senatorer i vår, og vi vil ikke la dem isolere Taiwan, sa hun.

Kina betrakter Taiwan som del av sitt territorium og har lovet å ta øya tilbake, med makt om nødvendig. Som reaksjon på Pelosis besøk lanserte Kina omfattende militærøvelser i farvannene rundt Taiwan.

Pelosi kommenterte ikke militærøvelsene, men understreket at formålet med besøket ikke var å endre status quo i området.

USA respekterer Kinas Ett Kina-politikk, som innebærer at Taiwan er en del av Kina. Det betyr at USA er imot at Taiwan erklærer seg uavhengig, men også er imot at Kina forsøker å innlemme Taiwan med makt.