Fredsavtale undertegnet med opprørere sør i Senegal

Opprørslederen Cesar Atoute Badiate, som leder Bevegelsen av demokratiske styrker i Casamance (MFDC), signerte avtalen sammen med en utsending for president Macky Sall i Bissau i nabolandet Guinea-Bissau torsdag.

Opprørerne lover å legge ned våpnene og jobbe for en permanent fred etter at et av Afrikas eldste opprør er avsluttet. Sall hadde gjort en endelig fred i området til en prioritet i sin andre presidentperiode, og Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embaló blir garantist for avtalen.

Casamance, Senegals sørligste provins, som er skilt fra resten av landet av Gambia, har en annen kultur og språk på grunn av sin portugisiske fortid.

MFDCs opprør startet i 1982 og har krevd flere tusen liv, men hadde mest ligget nede i flere år inntil myndighetene i fjor innledet en offensiv for å knuse opprøret.