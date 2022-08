Alex Jones må betale 4 millioner dollar til Sandy Hook-foreldre

Juryen brukte én dag på å komme fram til beløpet Jones må betale i oppreisning til foreldrene for å ha hevdet at skolemassakren der deres seks år gamle gutt ble drept, var iscenesatt av skuespillere.

Foreldrene Neil Heslin og Scarlett Lewis hadde saksøkt Jones for de falske påstandene på nettsiden InfoWars om massakren i Newtown i Connecticut der 20 barn og seks lærere ble drept.

I retten har foreldrene fortalt hvordan de i årevis har blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteori, og at de har opplevd både overfall og at det er blitt skutt mot huset og bilen deres.

4,1 millioner dollar er langt mindre enn de 150 millionene Heslin og Lewis krevde i oppreisning fra Jones. Juryen skal nå bestemme om han også må betale skadeerstatning.

Tidligere denne uka innrømmet Jones at påstanden han har fremmet i årevis, var falsk, og at det var uansvarlig av ham å påstå at skolemassakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere.