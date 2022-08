FN-eksperter vil ha internasjonal etterforskning av Beirut-eksplosjonen

Torsdag var det årsdagen for den voldsomme eksplosjonen, som ødela tusenvis av hjem i den libanesiske hovedstaden.

Eksplosjonen oppsto som følge av brann i et lagerbygg i havneområdet der det i seks år hadde vært lagret 2.750 tonn eksplosjonsfarlig ammoniumnitrat.

Stoffet forårsaket en av de største ikke-kjernefysiske eksplosjonene i verden noensinne.

Etterforskningen blokkert

– Denne tragedien var en av de største ikke-kjernefysiske eksplosjonene i nyere tid, men verden har ikke gjort nok for å finne ut hva som skjedde, sier seks FN-eksperter. De oppfordrer FNs menneskerettighetsråd til å starte en internasjonal etterforskning av den dødelige eksplosjonen.

– På toårsdagen er vi motløse over at folk i Libanon fremdeles venter på rettferdighet. Vi ber om at en internasjonal etterforskning settes i gang umiddelbart, sier FN-ekspertene. Ifølge dem har den nasjonale etterforskningen flere ganger blitt blokkert.

Libanons etterforskningsleder Tarek Bitar har forsøkt å få landets øverste ledere i tale, men har blitt hindret i å gjøre jobben sin. Blant annet fordi flere politiske ledere har anlagt søksmål mot ham.

For ett år siden hevdet også Human Rights Watch at etterforskningen ble forsøkt sabotert. I en grundig rapport med tittelen «De drepte oss innenfra» offentliggjorde HRW en lang rekke dokumenter og samtaler mellom libanesiske tjenestemenn om det livsfarlige lageret med ammoniumnitrat.

Ber om internasjonal hjelp

Ofrenes familier ber nå også verdenssamfunnet om en uavhengig etterforskning ledet av FNs menneskerettighetsrådet i Genève.

– Menneskerettighetseksperter som nylig besøkte Libanon fant at ansvaret for eksplosjonen ennå ikke er plassert, de berørte områdene er fremdeles i ruiner og gjenoppbyggingsmidler fra det internasjonale samfunnet har knapt begynt å nå mottakerne, hevder de seks FN-ekspertene.

Katastrofen i Beirut for to år siden var så kraftig at den kunne høres og kjennes på Kypros, hele 200 kilometer unna.

Kort tid etter katastrofen kom det for en dag at ammoniumnitratet hadde vært skjødesløst lagret i havna siden 2014, side om side med svært brannfarlige materialer.

Fremdeles er det uklart hvem som var ansvarlig for lagringen, og hvorfor gjentatte beskjeder om risiko ble ignorert.

FN-ekspertene sier eksplosjonen i 2020 og etterspillet i etterkant har satt søkelyset på systemiske problemer med styresett og utbredt korrupsjon i Libanon.