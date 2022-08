Amnesty: Ukrainske styrker setter sivile i fare

De ukrainske forsvarsstyrkenes taktikk «rettferdiggjør på ingen måte Russlands vilkårlige angrep», påpeker menneskerettsorganisasjonen i en ny rapport torsdag. Noen av de påståtte russiske krigsforbrytelsene, deriblant i Kharkiv, kan dessuten ikke knyttes til taktikken, skriver Amnesty.

Men organisasjonen ramser opp hendelser der ukrainske styrker tilsynelatende utsatte sivile for fare i 19 byer og landsbyer i regionene Kharkiv, Donbas og Mykolajiv.

– Vi har dokumentert et mønster der ukrainske styrker utsetter sivile for risiko og bryter krigens lover når de opererer i befolkede områder, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

– Hadde alternativer

Ukraina reagerer kraftig på rapporten og anklager Amnesty for å stå i ledtog med Kremls propagandaapparat.

– Å være i forsvarsposisjon gir ikke det ukrainske militæret unntak fra å respektere internasjonal humanitær lov, sier Callamard.

Boligområder der ukrainske soldater tok stilling i hendelsene som er undersøkt, var milevis unna frontlinjen. Ifølge Amnesty fantes det fornuftige alternativer som ikke ville ha satt sivile i fare.

Men soldatene unnlot å be sivile evakuere fra områdene, på tross av at de avfyrte våpen mot russiske styrker og dermed utsatte områdene for motangrep, ifølge Amnesty.

Militærbaser

Organisasjonens medarbeidere var vitne til at ukrainske styrker brukte sykehus som «de facto militærbaser» på fem lokasjoner. Amnesty hevder også at det ukrainske militæret rutinemessig etablerte baser på skoler.

Ved 22 de 29 skolene de besøkte i Donbas og Mykolajiv, fant Amnesty enten soldater som brukte skolene, eller bevis på pågående eller tidligere militær aktivitet.

– Vi har ingenting vi skulle ha sagt når det gjelder hva militæret gjør, men vi betaler prisen, sier en innbygger til Amnesty i rapporten.

Skolene har vært midlertidig stengt siden krigen brøt ut, men de ligger i sivilt befolkede nabolag.

Krigsforbrytelser

– Russiske styrker angrep mange av skolene som ble brukt av ukrainske styrker. I minst tre byer forflyttet ukrainske soldater seg til andre skoler etter russisk bombardement, og dermed ble omkringliggende nabolag utsatt for fare for lignende angrep, skriver Amnesty.

Ikke alle russiske angrep følger det samme mønsteret.

– På enkelte lokasjoner der Amnesty International konkluderte med at Russland har begått krigsforbrytelser, deriblant noen områder i byen Kharkiv, fant ikke organisasjonen bevis på at ukrainske styrker hadde vært til stede i sivile områder som ulovlig ble angrepet av det russiske militæret, står det i rapporten.

Inspeksjoner og intervjuer

Amnestys undersøkelser ble foretatt i løpet av flere uker mellom april og juli. De omfatter inspeksjoner ved åsteder, intervjuer med overlevende, vitner og pårørende, samt fjernanalyse og våpenanalyser.

Amnesty sier de ikke har fått noe svar fra Ukrainas forsvarsdepartement på funnene i rapporten. President Volodymyr Zelenskyjs talsmann Mykhailo Podoljak sier i en kommentar rettet mot Amnesty torsdag at ukrainske styrker gjør alt de kan for å flytte sivile til trygge områder.

– Det eneste som utgjør en trussel mot ukrainere, er hæren av bødler og voldtektsovergripere som kommer for å begå folkemord, tvitrer Podoljak.

– Våre forsvarere beskytter sin nasjon og familier, tilføyer Zelenskyjs talsmann.

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har Amnesty dokumentert en rekke overgrep mot menneskerettighetene og folkeretten, ikke minst mulige krigsforbrytelser fra russisk side.