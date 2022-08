47-åring pågrepet for angrep på barnehage i Kina

Mannen ble pågrepet onsdag kveld, rundt tolv timer etter angrepet samme morgen, opplyser politiet i fylket Anfu.

Han flyktet fra åstedet og gikk i skjul etter angrepet, ifølge politiet, som ikke oppgir noen detaljer om ofrenes identitet eller alder.

Avisa Global Times melder at minst ett av ofrene var at barn og at gjerningsmannen antas å ha vært bevæpnet med kniv.

Kina har skjerpet sikkerheten etter en rekke dødelige angrep mot skoler og barnehager de siste årene. Rundt 100 barn og voksne er blitt drept og flere hundre såret det siste tiåret i slike angrep.

Ifølge myndighetene var de utført av enslige gjerningspersoner som var psykisk syke eller motivert av misnøye med samfunnet.

Privatpersoner får ikke eie skytevåpen i Kina, og de fleste angrep utføres med kniv, hjemmelagede eksplosiver eller bensinbomber.