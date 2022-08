Zelenskyj vil snakke med Kina om Ukraina

I et intervju med Hongkong-avisa South China Morning Post oppfordrer Zelenskyj Kina til å bruke sin politiske makt og økonomiske innflytelse overfor Russland for å få slutt på krigen.

– Det er en mektig stat, og det er en mektig økonomi. Så Kina kan påvirke Russland politisk og økonomisk. Kina er også permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, sier Zelenskyj.

Han sier han gjerne snakker med Kinas president Xi Jinping og viser til at han snakket med ham for ett år siden.

Kina har ikke tatt parti i krigen og har stemt blankt i FN. Kinesiske politikere har sagt at Vesten spilte en stor rolle ved å utvide Nato til Russlands grenser, og med å svartmale Russland i Ukraina og derved bidra til at krigen startet.

Men Kina har trolig også unnlatt å selge våpen til Russland av frykt for selv å bli rammet av vestlige sanksjoner, og kinesiske banker og bedrifter har av samme grunn holdt en lav profil i forhold til Russland.

Zelenskyj hadde håpet at Kina hadde håndtert krigen annerledes, og han håper fortsatt at forholdet mellom de to styrkes for hvert år. Før krigen var Kina Ukrainas viktigste handelspartner, og det var et godt forhold.

Presidenten uttrykker forståelse for Kinas ønske om en balansert holdning til krigen, men han understreker at det er viktig å ha for øye at krigen skyldes Russlands uprovoserte invasjon av ukrainsk territorium.