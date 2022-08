Flere drept i sammenstøt i Kabul

Ytterligere fire ble såret i ildvekslingen, som fant sted i det sjiamuslimske nabolaget Kart-e-Sakhi i Kabul, ifølge innenriksdepartementet.

Det er svært sjelden at Taliban innrømmer at noen av deres egne blir drept i sammenstøt. Taliban sier at de militante hørte til IS, og at de planla å angripe afghanske sjiamuslimer.

Skytingen startet da Taliban forsøkte å sprenge i lufta et gammelt hus der IS-medlemmene holdt til. Taliban sier at fire militante ble drept, og at én ble tatt til fange.