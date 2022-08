Nok en journalist drept i Mexico

Ernesto Méndez, som var redaktør for nettavisen Tu Voz, ble skutt og drept sammen med to andre på en bar han eide i delstaten Guanajuato tirsdag kveld.

En nyhetsnettside Méndez samarbeidet med, sier han hadde mottatt trusler tidligere. Myndighetene undersøker om alle de tre ble drept fordi han var journalist, eller om det var andre motiver.

Over 150 journalister er drept i Mexico siden 2000, og landet er dermed et av de farligste i verden for pressen. Forsvinnende få av sakene ender i retten.

Guanajuato nordvest for Mexico by har en blomstrende økonomi, men er også en av landets farligste delstater på grunn av væpnet konflikt mellom rivaliserende narkobander.