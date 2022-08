Lav risiko for folk og flytrafikk fra vulkanutbrudd på Island

Turister og skuelystne flokket til stedet onsdag for å få være vitne til naturfenomenet. Utbruddet startet i nærheten av vulkanen Fagradalsfjall sørvest på øya på ettermiddagen, opplyser meteorologene på øya.

Risikoen for befolkede områder og kritisk infrastruktur regnes for å være svært lav, ifølge myndighetene. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Fagradalsfjall-vulkanen hadde et utbrudd som varte i seks måneder i fjor. Da hadde vulkanen hvilt i nesten 800 år.

Denne gangen strømmet en stripe med glødende lava ut av bakken og spredte seg som et teppe av svart stein etter hvert som den ble avkjølt. Blå røyk steg opp fra fjellandskapet på Reykjanes-halvøya.

300 meter

Nysgjerrige tilskuere fant raskt veien til stedet for å se på lavaen og lytte til det intense brølet fra bakken, rapporterer nyhetsbyrået AFP fra stedet.

IMO anslår at størrelsen på utbruddet er omtrent 300 meter. Utbruddet startet i Meradalir, en ubebodd dal i nærheten av Keflavik-flyplassen og under 1 kilometer fra fjorårets utbrudd.

Turister og andre skuelystne tok turen til Fagradalsfjall for å se på vulkanutbruddet onsdag. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Utbruddet har ikke dannet noen askesky, men IMO sier gassene som frigjøres, kan forårsake forurensing.

– Risikoen for befolkede områder og kritisk infrastruktur regnes for å være svært lav, og det er ingen forstyrrelser for flytrafikken, sier det islandske utenriksdepartementet på Twitter.

Varslet på forhånd

Satellittbilder viste på forhånd tydelig bevegelse i magmaen under jordoverflaten mellom vulkanene Fagradalsfjall og Keilir, ifølge RUV.

Geologer sa derfor at det var veldig sannsynlig at et vulkanutbrudd ville skje på Reykjanes-halvøya i de kommende dagene eller ukene.

Flere tok beina fatt for å se på vulkanutbruddet på Island onsdag. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Vulkanekspert Magnus Tumi Gudmundsson sier at utbruddet ser ut til å være lite.

– Men vi vet ikke hvor i prosessen vi er ennå, sa han til nyhetsbyrået AP på vei inn i et helikopter for å se på utbruddet.

Ifølge islandske myndigheter er tilsiget av magma under Fagradalsfjall omtrent dobbelt så raskt som det var under utbruddet våren 2021. Da kom det små lavaspytt fra bakken i flere måneder etter en rekke små jordskjelv. Til sammen ble over 140 millioner kubikkmeter magma sluppet ut i utbruddet.

10.000 skjelv

Også denne gangen har det vært kontinuerlige skjelv under Reykjanes-halvøya. Siden helgen har det blitt registrert rundt 10.000 skjelv, inkludert et med en styrke på godt over 4.

Da Fagradalsfjall-vulkanen våknet til liv på Island i fjor, var det første utbruddet på Reykjanes-halvøya på nesten 800 år. Foto: Brynjar Gunnarsson / AP / NTB

Onsdagens utbrudd er det sjuende på 21 år på Island. Men fram til i fjor hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd et utbrudd siden 1200-tallet, da en vulkan var aktiv i 30 år.

Etter fjorårets utbrudd sa eksperter at det kunne være starten på en ny periode med langvarige vulkanutbrudd.