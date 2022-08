Tolv år gamle Archie Battersbee ble funnet bevisstløs med tildekket hode hjemme 7. april, angivelig etter å ha deltatt i en utfordring på internett.

Siden har han ligget i koma tilkoblet pustemaskin ved Royal London Hospital, der legene anser ham for å være hjernedød og vil avslutte behandlingen som holder ham i live.

Foreldrene, Paul Battersbee og Hollie Dance, gikk først rettens vei i Storbritannia for å hindre dette, men vant ikke fram. De ba deretter Den europeiske menneskerettsdomstolen om å gripe inn, noe domstolen onsdag avviste å gjøre.

I kjennelsen heter det at EMD ikke vil «gripe inn i beslutningene fattet av nasjonale domstoler» for å hindre at de britiske legene avslutter behandlingen av Archie Battersbee.