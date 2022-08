Renholderen ble pågrepet da hun ved en feil utløste en alarm i statsministerens bolig. Da politiet kom til stedet, konstaterte de at hun var etterlyst, manglet lovlig opphold og skulle ha vært utvist fra Sverige.

– Det er tatt ut tiltale mot representanten for selskapet der denne personen var ansatt, ettersom han har ansatt henne til tross for at hun manglet arbeidstillatelse, sier aktor Kajsa Lindberg til nyhetsbyrået Siren.

Den tiltalte representanten for rengjøringsselskapet nekter straffskyld.