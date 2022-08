Hjelpeorganisasjoner slår alarm om migrantkrisen i Middelhavet

SOS Méditerranée, Leger Uten Grenser (MSF) og Sea-Watch er tre veldedige organisasjoner som drifter redningsbåter for migranter i det sentrale Middelhavet. Denne uka ba de EU om å gjenoppta søk- og redningsaktiviteter.

Organisasjonene sier de er overveldet over antallet migranter som forsøker å ta seg over havet. De advarer om at mange mennesker kan komme til å dø dersom ikke EU setter inn ressurser.

De tre organisasjonene har bare de siste dagene plukket opp over 1.000 mennesker strandet på farlige, skrøpelige og overfylte båter på vei mellom Nord-Afrika og Italia.

Svar på nødanrop

I en felles uttalelse krever de at europeiske medlemsland og tilknyttede stater må sørge for en tilstrekkelig statsledet, dedikert og aktiv søke- og redningsflåte i det sentrale Middelhavet.

De krever også at EU svarer raskt og effektivt på alle nødanrop, og at de etablerer forutsigbare mekanismer for overlevende migranters muligheter til å komme i land.

Retur til Libya

EU avsluttet sin kontroversielle operasjon mot menneskehandel i Middelhavet i 2020 og erstattet den med Operasjon Irini. Den går i hovedsak ut på å kontrollere FNs våpenembargo mot Libya.

Redningsaksjoner av migranter har siden blitt overlatt til enkeltstater, men frivillige organisasjoner har i lang tid rapportert om at flere land ignorerer nødanrop eller til og med samarbeider med libyske myndigheter for å sende folk tilbake dit.

Det sentrale Middelhavet er verdens dødeligste migrasjonsvei, med nesten 20.000 dødsfall og forsvinninger siden 2014, ifølge International Organization for Migration (IOM).