Utbruddet startet i nærheten av vulkanen Fagradalsfjall onsdag ettermiddag, opplyser meteorologer på øya. Utbruddet skjer rundt fire mil fra hovedstaden Reykjavik, og bilder i lokale medier viser lava som kommer ut av bakken.

Satellittbilder viste på forhånd tydelig bevegelse i magmaen under jordoverflaten mellom vulkanene Fagradalsfjall og Keilir, ifølge RUV.

Geologer sa derfor at det var veldig sannsynlig at et vulkanutbrudd ville skje på Reykjanes-halvøya i de kommende dagene eller ukene.

Ifølge islandske myndigheter er tilsiget av magma under Fagradalsfjall omtrent dobbelt så raskt som det var under utbruddet våren 2021. Da kom det små lavaspytt fra bakken i flere måneder etter en rekke små jordskjelv.

Også denne gangen er det kontinuerlige skjelv under Reykjanes-halvøya. Siden helgen har det blitt registrert flere tusen små skjelv, inkludert et med en styrke på godt over 4.