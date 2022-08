Scholz: Kan være fornuftig å holde Tysklands gjenværende kjernekraftverk åpne

Scholz slår ikke fast at kraftverkene skal holdes åpne, slik blant annet opposisjonen krever i lys av den pågående energikrisen i Europa.

Men uansett er det nye toner fra statsministeren, som så sent som juni sa at det fortsatt var Tysklands mål å fase ut kjernekraften.

– Når det gjelder energiforsyningen i Tyskland, er de tre gjenværende kjernekraftverkene utelukkende relevante for produksjon av elektrisitet, og bare for en liten del av den. Likevel kan det gi mening å holde dem i gang, sa Scholz onsdag.

Stresstest

Tyskland skal etter planen legge ned de siste kjernekraftverkene 31. desember. Tre kjernekraftverk ble stengt i desember i fjor.

De gjenværende kjernekraftverkene står for rundt 5 prosent av Tysklands strømproduksjon. Regjeringen har sagt at de vil avvente resultatet av en stresstest av landets strømnett før de bestemmer seg om kraftverkene skal stenges eller ikke.

Tyskland er sterkt avhengig av russisk gass for å sikre energiforsyningen i landet og jobber nå for å gjøre seg uavhengig av importen fra Russland.

Bakgrunnen er Ukraina-krigen, som har fått EU til å innføre sanksjoner mot russisk olje og kull. Samtidig har Russland kuttet leveransene av gass til en rekke EU-land.

Norske strømpriser

I Tyskland pågår det også en debatt om hvorvidt det er mulig å starte opp igjen de tre kjernekraftverkene som er stengt. Organisasjonen TÜV, som blant annet kontrollerer kjernekraftverk, mener dette er teknisk mulig.

Skulle Tyskland i vinter ha seks kjernekraftverk i drift, kan det få stor betydning for strømmarkedet i Nord-Europa.

– Det er et vesentlig bidrag til at man kan komme gjennom vinteren og kraftkrisen man har i Europa. Det ville senket prisene både i Tyskland og også Sør-Norge, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til NRK.

Fortsatt er det imidlertid delte meninger om kjernekraftens framtid i Tyskland. Sjefen for den tyske etaten for lagring av atomavfall, Wolfram König, mener det vil være uklokt å forlenge kraftverkenes levetid.

I en kronikk i Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver han at dette vil ha store kostnader for samfunnet. Han minner om hvor vanskelig det er å finne et permanent lagringssted for brukt kjernefysisk brensel i Tyskland.

Turbin-strid

Det er kutt i de russiske gassleveransene til Tyskland som har utløst den akutte energikrisen i landet. Scholz anklager Russland for å blokkere leveransen av en turbin som er nødvendig for Nord Stream 1-rørledningen og som skal sendes fra Tyskland til Russland.

Rørledningen frakter gass fra Russland til Europa gjennom Tyskland.

– Det er ingen grunn til at denne leveransen ikke kan skje, sa Scholz på en pressekonferanse hos produsenten Siemens onsdag. Han sto ved siden av den omstridte turbinen mens han snakket.

Russland har redusert gassleveransene gjennom Nord Stream 1 til rundt 20 prosent av kapasiteten. Russland mener det er vestlige sanksjoner som hindrer turbinen i å komme fram dit den skal.