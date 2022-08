Kunngjøringen kom bare timer etter at foreldrene til den hjerneskadde tolvåringen tapte i britisk høyesterett, i et forsøk på å hindre tilbaketrekkingen av guttens livsopprettholdende behandling.

Historien om Archie Battersbee har fått enorm oppmerksomhet i Storbritannia, og kjennelsen fra Høyesterett preger forsidene til flere av landets største aviser.

Utførte internett-«utfordring»

Archie ble funnet bevisstløs i sitt hjem i Southend i Essex 7. april, med en snor knytt rundt halsen.

Guttens mor, Hollie Dance, mistenker at han var aktiv på det sosiale mediet Tik Tok, og gjorde « Blackout Challenge», da han pådro seg hjerneskaden.

Den unge gutten har siden den gang ligget i koma og mottar livsforlengende behandling på Royal Hospital i London.

Legene har vurdert det som håpløst å få Archie tilbake og ønsker derfor å koble ham fra respiratoren. «Livstøttende behandling er ikke i hans interesse», heter det i en uttalelse fra sykehuset.

– Det er skammelig, det er helt skammelig

Foreldrene kjemper på sin side for å få holde sønnen i live, og sier at den unge guttens hjerte fortsatt slår og at han på et tidspunkt skal ha grepet morens hånd.

Moren Hollie Dance har tidligere sagt at sykehuset «presset på» for å avslutte sønnen liv.

– Det er skammelig, det er helt skammelig. Er det veien videre i dette landet, at vi får lov til å henrette barn fordi de har funksjonshemninger?, uttaler hun nå til Sky News.

Archies mor, i midten, snakker med pressen utenfor Høyesterett i London, 25. juli. Foto: AP/NTB

– Kjemper til siste slutt

Foreldrene gikk etter hvert rettens vei for å få omgjort legenes beslutning. Men nå er deres siste håp ute, etter tirsdagens beslutning ifra høyesterett.

– Jeg har sagt at jeg skulle kjempe til siste slutt for Archie og som hans mor er det akkurat det jeg har gjort, sier Hollie Dance ifølge BBC.

Hun er sterkt preget av situasjonen, ifølge allmennkringkasteren.

– Jeg kan ikke ta ham med hjem, jeg kan ikke gjøre noe. Det er ikke riktig. Archie er mitt barn. Det burde ikke være opp til andre å avgjøre om han skal trekke sin siste pust, om han skal leve eller dø. Det er feil, fortsetter Dance.

Appellerer til FN

Foreldrene ba domstolen om støtte for at han bør få mer tid, slik at saken kunne få behandling i FN.

De hevdet at å stoppe behandlingen var i strid med Storbritannias forpliktelser til FN-konvensjonen, som blant annet sier at myndighetene må gjøre alt de kan for å forhindre dødsfall til barn og unge.

Sykehuset, som har behandlet Archie, sier at de har den dypeste medfølelse med familien.

«Som retten har bedt om, vil vi sammen med familien forberede avslutningen av behandlingen. Vi ønsker å gi den beste mulige støtte til alle i denne vanskelige stunden», sier de i en pressemelding.