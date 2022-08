Pelosi sier hun søker fred under Taiwan-besøket

Pelosi landet på Taiwan tirsdag kveld og trosset dermed en serie advarsler og trusler fra Kina, som oppfatter Taiwan som en del av sitt territorium og ser på besøket som en grov provokasjon.

– Vi kommer til Taiwan i vennskap, vi kommer til regionen i fred, sa Pelosi i sitt møte onsdag med visepresidenten i Taiwans nasjonalforsamling, Tsai Chi-chang.

Da hun landet i Taipei etter flere dager med spekulasjoner om et mulig besøk, reagerte Kina umiddelbart og innkalte USAs ambassadør Nicholas Burns på teppet for å klage.

– Sterk protest mot uhørt besøk

I samtalen med Burns uttrykte viseutenriksminister Xie Feng sin «sterke protest» mot det han kalte Pelosis uhørte besøk på øya.

– Besøket er uhørt, og konsekvensene er alvorlige. Kina vil ikke sitte stille og godta det, sa Xie til Burns ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Xie sa at USA vil måtte betale for sitt feilgrep, og han ba Washington straks rette opp sin feilaktige kurs og ta skritt for å omgjøre de negative konsekvensene av besøket, ifølge Xinhua.

Kinas militære sa de er i høy beredskap og vil iverksette en serie målrettede militære tiltak som svar på besøket. Deretter ble det kunngjort flere øvelser i farvannet rundt Taiwan fra onsdag.

Ikke glad for reisen

Biden-administrasjonen er ikke glad for Pelosis besøk på Taiwan, men talsmannen for Det nasjonale sikkerhetsrådet, John Kirby, sier Pelosi uansett har rett til å reise hvor hun vil.

USA understreker imidlertid at landets Ett Kina-politikk ligger fast. Det betyr at USA anerkjenner Kina framfor Taiwan. USA er imot både en ensidig taiwansk erklæring om uavhengighet og en kinesisk gjenforening med Taiwan med makt.