Våpenhvilen i Jemen forlenges

Våpenhvilen ble innført i april og ble først forlenget i juni. Tirsdag sier FNs Jemen-utsending Hans Grundberg at Jemens internasjonalt anerkjente regjering og landets Houthi-opprørere er enige om en forlengelse på to måneder.

Begge parter er dessuten enige om å forsøke å komme fram til en «mer utvidet våpenhvileavtale», ifølge Grundberg.

Brutal krig

Houthi-bevegelsen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander i landet.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem, sammen med De forente arabiske emirater og flere andre land i regionen.

Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 25.000 flyangrep og bombet store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Emiratene har også hatt soldater på bakken og støtter separatister som har erklært selvstyre i sør.

Human Rights Watch anklager både houthiene, eksilregjeringen, separatistene i sør og deres utenlandske støttespillere for å bruke nødhjelp som våpen.

Verdens verste

FNs utviklingsprogram UNDP anslår at krigen ved årsskiftet hadde krevd nærmere 380.000 liv.

Rundt 60 prosent som følge av indirekte konsekvenser av krigen som sult, sykdom og mangel på rent vann, og FN har omtalt krigen i Jemen som verdens verste humanitære krise.

Lederen for Flyktninghjelpens hjelpearbeid i landet, Erin Hutchinson, hilser forlengelsen av våpenhvilen velkommen.

– Det betyr at jemenittene får oppleve fred i minst to måneder til. Det er nå på tide å sikre at de får oppleve det for godt, sier hun i en uttalelse.

– Vi håper at denne to måneder lange forlengelsen vil gjøre det mulig å gjenåpne veier som knytter byer og regioner sammen, vil gjøre det mulig for mennesker på flukt å vende trygt hjem, og vil sikre at nødhjelp når fram til dem som altfor lenge har måttet klare seg uten som følge av krigshandlingene, sier Hutchinson.