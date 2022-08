Flere hundre svensker strandet på Mallorca

Verken de reisende som er på vei hjem fra utenlandsferie eller de som skal på reise har fått gå om bord på noe fly. Og ingen ser ut til å vite hva de flere dager lange forsinkelsene skyldes.

– Ving driter i oss som er strandet

Kent Pettersson og hans kone hadde tilbrakt en uke på Mallorca for å feire Kents 65-årsdag, men på hjemreisen var det bom stopp. Flyet som skulle frakte svenskene hjem til Stockholm ved lunsjtider lørdag hadde gått i stykker og ble stående i Bergen.

Erstatningsflyet – som skulle ankomme den kvelden – dukket aldri opp.

Pettersson fikk en tekstmelding fra Ving med løfte om at mer informasjon ville komme i løpet av noen timer. Så kom det en ny tekstmelding, men kun en beskjed om at det ville komme mer info på et senere tidspunkt.

Mandag, to dager senere sitter Kent Pettersson, hans kone og resten av de rundt 300 svenskene fortsatt fast på den spanske øya.

– De driter i oss som er strandet, sier Kent Pettersson til Expressen.

Ving: – Vi må bare beklage

Ifølge Vings kommunikasjonsrådgiver, Charlotte Hallencreutz, skyldes problemene at to av deres egne fly brøt sammen fredag. Da de senere klarte å få på plass en kompensasjonsplan, brøt det også sammen.

– Det er ekstremt uheldig at alle tre flyene fikk problemer samtidig. Det har vi nok aldri opplevd, sier Charlotte Hallencreutz.

Flyproblemene har også ført til forsinkelser på andre destinasjoner som Ving flyr til rundt om i Europa, men da har det vært betydelig kortere forsinkelser.

Når de som sitter fast på Mallorca vil kunne reise hjem, og når folk som skal ut og reise kan starte ferien, vet ikke Ving foreløpig. De håper å kunne annonsere en løsning i løpet av mandag kveld.

– Det er så trist å ikke kunne reise på en etterlengtet ferie, og en trist slutt når man allerede har hatt ferie. Vi må bare beklage, sier Charlotte Hallencreutz.