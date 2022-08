Azov-regimentet er en enhet i den ukrainske nasjonalgarden og består av frivillige.

Retten anser «den ukrainske paramilitære enheten Azov for å være en terrororganisasjon og forbyr dens aktiviteter på den russiske føderasjonens territorium».

Den militære enheten har ultranasjonalistiske røtter, har hatt nynazister og høyreekstremister i sine rekker og en såkalt wolfsangel, ulvekrok, pryder uniformene. Det samme symbolet prydet også uniformene til tyske SS og ble flittig brukt av det tyske nazipartiet NSDAP. Regimentet har hatt base i Mariupol.

Russland har ofte omtalt regimentet som nazistisk og har også rettferdiggjort sin invasjon av Ukraina ved å vise til et behov for å denazifisere landet.

Representanter for Azov-regimentet avviser terrorlistingen og sier at det er et forsøk fra Russlands side på å rettferdiggjøre et angrep på et fengsel i Olenivka der krigsfanger holdt av russiskstøttede separatister ble drept.

Over 50 krigsfanger ble drept i angrepet, blant dem mange fra Azov-regimentet.

Russland nekter for å ha angrepet fengselet og hevder at Ukraina sto bak for å hindre at krigsfangene avslørte militære hemmeligheter.

Russiske styrker og russiskstøttede separatister holder fortsatt en rekke krigsfanger fra regimentet, og flere av dem er tiltalt for drap på sivile.