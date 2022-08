Trakasserte foreldre til drepte barn lider av posttraumatisk stressyndrom

Neil Heslin og Scarlett Lewis, foreldrene til seks år gamle Jesse Lewis, har saksøkt Alex Jones og hans medieselskap på grunn av trakasseringen de og andre foreldre er blitt utsatt for i årevis siden barna deres ble drept.

Jones og hans nettside InfoWars har hevdet at skolemassakren i 2012, der 20 førsteklassinger og seks lærere ble drept, var en bløff utført av skuespillere.

– Den fremste årsaken til deres smerte er det som Jones driver med, sa psykiateren Roy Lubit under rettssaken mot Jones i Austin i Texas.

Som soldater i krig

PST-en de lider under, skyldes ikke en bestemt hendelse, men er et konstant trauma, likt det soldater lider under i krig eller barn som er offer for overgrep lider under, sier han.

Heslin og Lewis må bære ikke bare sorgen over det grusomme drapet på sønnen, men også alle angrepene gjennom mange år på dem og sønnens ettermæle fra dem som tror på Jones' konspirasjonsteori.

Skudd og overfall

Lubit viste til at det er avfyrt skudd mot huset til Heslin, og at han er overfalt på åpen gate. Lewis forteller at hun har installert sofistikert overvåkingsutstyr på huset sitt, og sover med en pistol, en kniv og pepperspray ved senga. De hadde med livvakter under rettssaken.

– Hvis Alex Jones sprer løgner om at Neil er en skuespiller, betyr det at Jesse aldri eksisterte. Det er sprøtt. Han tar fra dem det de vet om sønnen, det de ønsker å holde fast ved, sa Michael Crouch, som har hatt de to til behandling.

På mandagens rettsmøte ble det også spilt av et avhør av en reporter i Infowars, der han sa at det ikke var noe faktasjekk, kildekontroll, sjekk av info gjennom andre kilder eller opplæring i presseetikk i InfoWars.

– Lagd av våpenmotstandere

Jones hevder at massakren i Sandy Hook aldri fant sted, og at det hele var et skuespill produsert av folk som vil ha strengere våpenlovgivning i USA.

Det har fått mange av InfoWars' lesere til å ringe og plage foreldrene til de drepte barna, som de tror er skuespillere som driver med falskspill.

Alex Jones hevder at rettssaken er et angrep på hans ytringsfrihet, men foreldrene som saksøker ham, sier at hans utsagn er så ondsinnede og åpenbart falske at de ligger langt utenfor ytringsfriheten som er garantert i det første grunnlovstillegget.

Rettssaken finner sted i Texas fordi Jones bor der, og fordi selskapet hans har kontorene sine der.