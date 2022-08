Liz Truss får støtte fra flere regjeringsmedlemmer

Samme dag som det konservative partiets 200.000 medlemmer startet avstemningen om ny partileder etter Boris Johnson, fikk Truss støtte fra handelsminister Penny Mordaunt, som ble slått ut i den siste runden av parlamentsgruppens avstemninger.

Kort før fikk hun støtte fra finansminister Nadhim Zahawi. Fra før støttes hun av forsvarsminister Ben Wallace, tidligere Nord-Irlandminister Brandon Lewis og sentrumspolitikeren Tom Tugendhat.

Hennes rival, Rishi Sunak, som i motsetning til Truss mener at skatteøkninger er nødvendig, forsøkte å ta opp kampen med en plan for framtidige skattekutt. Truss mener skattene må kuttes nå for å håndtere Storbritannias verste dyrtid på flere generasjoner.

Under et gårdsbesøk mandag lovte Truss, tidligere EU-tilhenger som ble ivrig brexit-tilhenger, å frigjøre landets bønder fra EUs reguleringer. Hun lovte også å avhjelpe mangelen på arbeidskraft på landets gårdsbruk, som gjør at britiske bønder nå må la moden frukt råtne i åkrene og må slakte friske griser.

Mangelen på arbeidskraft er en konsekvens av utmeldingen fra EU og de nye strengere reglene om innvandring.