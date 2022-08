Finsk nyhetsbyrå hardt rammet av hackerangrep

Mandag gikk det fortsatt ikke an å komme inn på bildebyråets nettsider. Det var natt til fredag at STT, som Lehtikuva er en del av, ble rammet av et omfattende dataangrep, skriver den finske kringkasteren Yle. Flere systemer ble stengt ned for sikkerhets skyld, og nyhetstjenesten fungerte bare i begrenset form.

Risikoen for datalekkasjer kan ikke utelukkes, men det later ikke til å ha vært det primære formålet med angrepet, skriver avisa Helsingin Sanomat. Politiet etterforsker saken, ifølge STT.

Finske myndigheter har advart om økt risiko for dataangrep i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina i februar. I april ble regjeringens nettsider rammet av såkalte overbelastningsangrep samme dag som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til den finske riksdagen.