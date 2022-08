Russisk nyhetsbyrå: Svenske stilles for retten i Donetsk

Mennene oppgis å ha kjempet på ukrainsk side i slaget om stålverket Azovstal i havnebyen Mariupol. De russiskstøttede separatistene i Donetsk anklager de fem for å ha vært leiesoldater, melder Tass mandag.

Nyhetsbyrået meldte i starten av juli at utlendingene var tatt til fange. De siste ukrainske styrkene ga opp forsvaret av Azovstal i mai.

– Vi har opplysninger om en frihetsberøvet svensk statsborger og jobber med å få klarhet i dem. De rådende omstendighetene i Ukraina vanskeliggjør dette arbeidet, skriver svensk UDs pressetjeneste i en epost til nyhetsbyrået TT.

– På nåværende tidspunkt velger vi å ikke gå nærmere inn på opplysningene, heter det videre.

To britiske og en marokkansk statsborger ble i sommer dømt til døden i Donetsk, også de anklaget for å ha kjempet som leiesoldater for det ukrainske forsvaret.