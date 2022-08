I 2021 produserte Ukraina 80 millioner tonn korn. I år er landet på vei mot å høste og sende mindre enn halvparten av dette volumet. Det øker risikoen for en verdensomspennende hungersnød, ifølge The Guardian.

Ifølge Voldomyr Zelenskyj jobber den ukrainske regjeringen på spreng for å forhindre en global matkrise:

«De ukrainske avlingene er under trussel av å bli på halvparten av vanlig størrelse», skriver presidenten på Twitter søndag.

Uttalelsen kommer samtidig som det ble kjent at Oleksij Vadaturskij, sjefen for et av Ukrainas største landbruksselskaper, ble drept i beskytningen av den strategisk viktige byen Mykolajiv.

En nøkkelleverandør av korn

Før invasjonen var Ukraina kjent som «Europas brødkurv», og var en nøkkelleverandør av korn.

Da Russland invaderte landet i februar, blokkerte de Ukrainas havner, noe som forårsaket en verdensomspennende kornmangel. Samtidig har ukrainerne minelagt havnene.

FNs matprogram har gjentatte ganger advart om risikoen for en global sultkatastrofe i løpet av de neste ett til to årene uten rask handling fra verdenssamfunnet .

Ny eksportavtale gir håp, men kornbehovet er enormt



Det ble mandag morgen kjent at det første skipet med ukrainsk korn har kastet loss fra havnen i Odesa. Det bekrefter tyrkiske og ukrainske myndigheter.

– I dag har Ukraina og dets partnere tatt en nytt steg i å forhindre hungersnød i verden, sier den ukrainske infrastrukturministeren, Oleksandr Kubrakov.

Men dette vil uansett ikke være nok til å møte etterpørselen fra verdensmarkedene, og spesielt ikke fra fattige land som er helt avhengige av kornleveranser fra Ukraina.

Sist fredag kom FN, Russland, Tyrkia og Ukraina frem til en avtale om korneksport fra ukrainske havner, noe som ga håp om å avhjelpe matvarekrisen.

Russerne lover å ikke angripe skip fullastet med korn



Lasteskipet Razoni, som seiler under sierraleonsk flagg og er lastet med mais, forlot havnen i Odesa klokka 8.15 norsk tid mandag morgen.

Skiper er lastet med 26.000 tonn med korn og hadde i 9.30-tiden kommet et godt stykke ut fra havneområdet, ifølge nettstedet Marinetraffic.

Ukraina skal lede skipene gjennom minelagte farvann, mens russerne har sagt at de skal avstå fra å angripe kornskipene og deler av infrastrukturen i Ukrainas havner.