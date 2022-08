Grenseoverganger i Kosovo stengt etter uro

Serberne protesterer mot nye regler som skulle innføres mandag, men natt til mandag tvitret statsminister Albin Kurti at de er utsatt i en måned etter oppfordring fra internasjonale partnere.

Reglene innebærer blant annet at serbere som kommer til Kosovo og har serbiske id-kort, må ha midlertidige kort utstedt i Kosovo, og biler med serbiske skilt må bytte dem ut med Kosovo-skilt innen to måneder.

Statsminister Kurti sier at tiltakene innføres som svar på at Serbia krever det samme av statsborgere fra Kosovo som reiser til Serbia.

Han sier at tiltakene blir utsatt på betingelse av at sperringen av grenseovergangene blir opphevet.

Søndag kveld parkerte hundrevis av serbere lastebiler og andre tunge kjøretøy på veiene til grenseovergangene Jarinje og Brnjak og blokkerte trafikken. Ingen er skadd i uroen.

Spenningen mellom de to landene har ikke vært høyere siden september i fjor da serbere demonstrerte daglig mot kravet om at biler med serbiske skilt måtte bytte dem med Kosovo-skilt i Kosovo, for øvrig samme krav som Serbia stiller til biler fra Kosovo.

EU har sponset samtaler mellom Serbia og Kosovo siden 2011, uten å lykkes med å normalisere forbindelsene. Kosovo er anerkjent av rundt 100 land, men ikke av Serbia.