Moren døde, mens den andre personen, en mann, er alvorlig skadd, skriver Expressen.

Politiet har bekreftet at det er en relasjon mellom de innblandede, men har ikke kommet med detaljer. De bekrefter også at det er en mann og en kvinne i 40-årene som ble rammet av bilen, og at kvinnen er død.

I alt fire personer er pågrepet, de to siste for å ha beskyttet de to mennene i 20-årsalderen som er siktet for drap og drapsforsøk. Ifølge svenske medier er det snakk om brødrenes farmor og farfar.

Politiet fikk varsel om det som først fremsto som en trafikkulykke, litt før klokken 17 lørdag. To personer var påkjørt og ble sendt til sykehus. Ved midnatt opplyste politiet at en av dem var død, mens tilstanden var alvorlig for den andre.

I løpet av etterforskningen kom politiet fram til at de to var påkjørt med vilje.

Ifølge Aftonbladets kilder kjørte bilen opp på fortauet og økte farten før kvinnen og mannen ble truffet.