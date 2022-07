Ukraina: Omfattende angrep mot Mykolajiv

– Mykolajiv ble gjenstand for en mengde granatangrep i dag. Dette er trolig de kraftigste så langt, skriver ordfører Oleksandr Senkevytsj på Telegram.

– Kraftige eksplosjoner ble hørt etter klokka 1 i morges og rundt klokka 5 i morges, skriver han videre.

Mykolajiv er den ukrainske byen som ligger nærmest fronten i sør, der ukrainske soldater forsøker å gjennomføre en motoffensiv for å gjenerobre områder som russiske soldater inntok etter invasjonen i februar. Byen blir jevnlig utsatt for angrep.

Det er også meldt om angrep nordøst i landet, mot storbyene Kharkiv og Sumy, som begge ligger nær fronten.

I Sumy sier en regionsjef at byen ble rammet av rundt 50 angrep lørdag kveld, og at én person er drept og to såret.

I Donetsk i øst, der Russland den siste tiden har satt mye inn på å erobre nye områder, ble tre sivile drept og åtte såret i granatangrep lørdag, ifølge guvernøren i fylket.