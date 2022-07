Den siste tiden har Kina reagert sterkt på meldinger om at demokraten Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, muligens skal besøke Taiwan som leder av en delegasjon med flere andre kongressrepresentanter.

I en pressemelding fra Pelosis kontor i forbindelse med avreisen står det at Pelosi skal besøke Singapore, Malaysia, Sør-Korea og Japan, men uten at Taiwan er nevnt.

Det står også at reisen skal dreie seg om gjensidig sikkerhet, økonomisk partnerskap og demokratisk styresett i India- og Stillehavsregionen.

Kritisk til Kina

At Pelosi har planlagt å besøke Taiwan, har blant annet vært meldt av Financial Times.

Hun har ofte kritisert Kina for brudd på menneskerettighetene, men den angivelige planen om å besøke Taiwan har også ført til bekymringer i USA.

Forsvarsdepartementet Pentagon skal ha rådet henne til ikke å besøke Taiwan, samtidig som Biden-administrasjonen har forsøkt å forsikre Kina om at et slikt besøk ikke vil bety noen endring i USAs offisielle politikk.

Taiwan har vært selvstyrt i over 70 år uten at Beijing har hatt noen innflytelse, men Kina regner fortsatt øya som sitt territorium og avviser at myndighetene der har rett til å etablere utenrikspolitiske relasjoner med andre land.

USA endret linje i 1979 da landet anerkjente Kina og ikke lenger Taiwan. Men amerikanerne har fortsatt å ha uformell politisk kontakt med øya.

Advarsel fra Xi

Da Biden og Kinas president Xi Jinping snakket sammen på telefonen i forrige uke, advarte Xi Biden mot å «leke med ilden», ifølge statskontrollerte kinesiske medier.

Lørdag holdt Kina en militærøvelse utenfor kysten, der den kinesiske marinen blant annet blokkerte havområder mellom det kinesiske fastlandet og Taiwan.

Tidligere i uka gjennomførte Taiwan en større militærøvelse, der soldater trente på å hindre fiendtlige soldater i å innta hovedstaden Taipei.