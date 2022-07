Irakiske demonstranter rigger seg for langvarig protest

Etter at mange hundre tok seg forbi sperringene og en sitt-ned-aksjon ble erklært, har frivillige kjørt i skytteltrafikk for å levere varm mat og kaldt drikkevann.

En mann tente bål for å varme te, mens en annen solgte sigaretter, uten at sikkerhetsstyrkene løfter en finger, ifølge en korrespondent fra nyhetsbyrået AFP.

Inne i den okkuperte bygningen hadde noen av demonstrantene tatt plass ved de folkevalgtes skrivebord, mens andre gikk rundt og filmet det hele. De mest religiøs har messet for markere starten på den muslimske måneden muharram. Måneden, som er viktig for sjiamuslimer, starter søndag.

– Moqtada al-Sadr bestemmer

I hagen utenfor bygningen har noen demonstranter satt opp et stort kamuflasjetelt ved inngangen. Dit kommer kvinner og barn for å slutte seg til tilhengerne til den mektige sjiamuslimske lederen Moqtada al-Sadr. Etter valget i oktober leder den tidligere militslederen den største gruppen i nasjonalforsamlingen og har mange hengivne tilhengere.

– Det er Moqtada al-Sadr som bestemmer. Når han sier at vi skal gå hjem, så går vi. Å lyde ham er det viktigste, sier Umm Mahdi. Kvinnen, som er dekket i svart fra topp til tå, er i nasjonalforsamlingen sammen med sine fire barn og tre kusiner.

En annen kvinne forteller at hun forlot hjemmet og familien for å være med på protesten i Bagdad. Hun er en av mange som vil ha slutt på korrupsjonen som gjør at selv grunnleggende tjenester er fraværende i det oljerike landet.

– Hvorfor har vi ikke strømforsyning? Hvor blir oljepengene av, spør hun.

– Har infisert alle departementene

Den seneste protesten ble utløst da en rivaliserende sjia-blokk utpekte en statsministerkandidat, men misnøyen med korrupsjon og manglende tjenester er noe nesten alle irakere har til felles.

– Korrupsjon har infisert alle departementene. Ingen kan få noe fra staten eller et departement uten at de har forbindelser i et politisk parti, sier den 35 år gamle dagarbeideren Sayed Haidar.

Takket være avtaler inngått tidligere har også Sadr-bevegelsen sine folk på øverste nivå i departementene, men det ser ikke ut til å svekke lederens posisjon.

– Han er den eneste i Irak som står på for fattigfolk, sier Haidar.