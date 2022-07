Det skriver den britiske avisen Sunday Times. Summen tilsvarer nesten 12 millioner norske kroner.

Pengene skal ha kommet fra Bakr bin Laden, patriarken i den velstående saudiarabiske familien, og hans bror Shafiq. De to er halvbrødre av al-Qaida-lederen Osama bin Laden, som ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011.

Den britiske tronarvingen skal ha hatt et privat møte med Bakr i palasset Clarence House i London. Han skal ha sagt ja til donasjonen til tross for advarsler fra rådgivere, skriver avisen. Pengene skal ha blitt overført til Prince of Wales Charitable Foundation (PWCF).

Ifølge Sunday Times skal Charles ha følt at det var for pinlig å sende pengene tilbake til brødrene, og han skal ha fryktet at de ville lure på hva som var årsaken.

Det er ingenting som tyder på at verken Bakr eller Shafiq bin Laden har noen bånd til terrorvirksomhet. De er i slekt med Osama bin Laden gjennom faren, forretningsmannen Mohammed bin Awad bin Laden, som døde i en flyulykke i 1967. De har flere ganger tatt avstand fra terror og al-Qaida, og brøt kontakten med Osama lenge før angrepet mot USA 11. september 2001.