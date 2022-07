EU-parlamentet med sterk kritikk av Orbans uttalelser

– Vi, lederne av de politiske gruppene i EU-parlamentet, fordømmer sterkt den åpent rasistiske erklæringen fra statsminister Orban om å ikke ønske et «raseblandet folk», heter det i en uttalelse lørdag.

– Slike uakseptable uttalelser, som tydelig utgjør et brudd på våre verdier, verdier som også er nedfelt i EUs traktater, har ingen plass i våre samfunn, heter det videre i uttalelsen.

Orbans uttalelser falt under en tale i Romania.

– Det er en verden der europeiske folk blander seg med ankommende fra utenfor Europa. Dette er en verden med raseblanding, sa han, og hevdet at dette sto i kontrast til situasjonen i Karpatbekkenet – et navn for landskapet omkring elvene Donau, Tisza, Drava og Sava i Sentral-Europa. Her blander ifølge Orban ungarere, rumenere og slovaker seg med hverandre.

– Vi er villige til å blande oss med hverandre, men vi vil ikke bli et raseblandet folk, sa Orban.

Orban har fått kraftig kritikk fra blant annet jødiske organisasjoner, og USAs spesialutsending mot antisemittisme Deborah Lipstadt sier hun er rystet. Hun mener Orban bruker en retorikk «som åpenbart minner om nazistisk raseideologi».

Den ungarske statsministeren har forsvart uttalelsen.

– Det hender at jeg snakker på en måte som kan misforstås. Holdningen min representerer et kulturelt og sivilisatorisk standpunkt, sa Orban under en pressekonferanse med Østerrikes statsminister Karl Nehammer torsdag.