Paven: Behandlingen av urfolk i Canada var et folkemord

Uttalelsene kom på flyet som lørdag brakte ham tilbake til Italia etter et seks dager langt besøk i Canada.

– Jeg sa ikke ordet i Canada fordi jeg kom ikke på det, men jeg beskrev folkemordet. Og jeg ba om tilgivelse for denne prosessen, som var et folkemord, sa paven til journalister som følger ham på flyreisen.

Paven varslet også at han enten må trappe ned på reisevirksomheten eller gå av.

– Jeg tror ikke jeg kan fortsette å reise i samme grad som før, sa den 85 år gamle paven, som under besøket i Canada var avhengig av rullestol som følge av knesmerter.

– Jeg synes at jeg i min alder og med denne begrensningen, må holde litt igjen for å kunne tjene kirken. Alternativt tenker jeg på muligheten for å gå av, sa paven videre.

Pavens besøk i Canada er blitt tatt svært godt imot av Canadas urbefolkning ettersom han ba om tilgivelse for overgrepene som urfolksbarn måtte gjennomgå på katolske internatskoler.

Canadas sannhets- og forsoningskommisjon fastslo i 2015 at tvangsplasseringen av urfolksbarn på internatskoler var et «kulturelt folkemord». Fra slutten av 1800-tallet til 1970-årene ble 150.000 barn utsatt for landets assimileringspolitikk, der målet var å frata barna deres opprinnelige kultur, språk og identitet. Tusenvis døde under oppholdet på skolene, og de siste årene er det funnet en rekke umerkede graver knyttet til de nå nedlagte skolene.