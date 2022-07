FN ber om etterforskning av fengselsangrepet i Ukraina

– Vi vil sterkt oppfordre partene på bakken til å etterforske fullt ut hva som har skjedd, sa Farhan Haq, visetalsmann for FNs generalsekretær, på en pressekonferanse fredag kveld, ifølge The Guardian.

Han sier at FN ikke har førstehåndsinformasjon om angrepet, og at spørsmålet om tilgang til stedet også er et vanskelig punkt.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) oppgir at organisasjonen har bedt om å få tilgang til fengselet for å undersøke helsen og tilstanden til dem som var til stede da angrepet skjedde.

– Vår prioritet nå er å sikre at de sårede får livreddende behandling, og at kroppene til dem som mistet livet, blir håndtert på en verdig måte, skriver ICRC i en uttalelse.

Angrepet skjedde i Olenivka i Donetsk øst i Ukraina like ved frontlinjen, i et område som kontrolleres av russiskstøttede separatister.

Både separatistene og ukrainske myndigheter har fastslått at 53 ukrainere ble drept og 75 andre ble såret. Partene anklager hverandre for å stå bak eksplosjonen.