Spanias statsminister er i Serbia

Fra fredag til mandag skal Sánchez også besøke landene Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Nord-Makedonia og Albania.

Alle Balkan-landene er i ulike stadier av prosessen med å melde seg inn i EU.

EU-tjenestepersoner har nylig oppfordret regjeringer i Balkan til å gå videre med reformer. Bakteppet er unionens bekymring for Russlands innsats for å få økt innflytelse på Balkan.

Serbia har holdt en vennlig tone med Russland til tross for invasjonen av Ukraina. Landet har i tillegg nektet å slutte seg til vestlige sanksjoner mot Russland.

Krigen har fått EU til å revurdere utvidelsespolitikken sin og åpne dørene for land i Øst-Europa og Vest-Balkan. De siste eksemplene er Ukraina og Moldova, som nylig fikk formell kandidatstatus.

Sánchez sier at bakgrunnen for turen er for å signalisere at Serbia og de andre landene han skal innom, også tilhører Europa.

– Dere har en alliert i Spania, som vil støtte deres innsats for å bli medlem av EU, sa Sánchez på en pressekonferanse fredag.

– Serbia ser på Spania som en sann venn, en av våres største venner i verden, svarte Serbias president Aleksandar Vucic.

Spania er et av få EU-land som ikke har anerkjent uavhengigheten til Serbias tidligere provins Kosovo.