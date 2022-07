Enda et dødsfall etter apekopper i Spania

Spanske myndigheter meldte om det første dødsfallet fredag, og dagen etter ble enda et dødsfall bekreftet.

– Blant de 3.750 pasientene er 120 innlagt på sykehus, og to har dødd, opplyser det spanske helsedepartementet lørdag.

Dødsfallet fredag var trolig det første knyttet til det pågående utbruddet av apekopper i Europa

Verdens helseorganisasjon (WHO) registrerte fem dødsfall som følge av apekoppeviruset tidligere denne uken, alle i Afrika. Fredag registrerte også Brasil et mulig dødsfall som følge av viruset, men leger venter på analyser for å få det bekreftet.

Spania er et av landene som er hardest rammet av apekoppeviruset i Europa.

WHO erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel. Hittil har over 19.000 personer blitt smittet, og viruset er påvist i 75 ulike land. WHO anbefalte tidligere denne uken at menn som har sex med andre menn, reduserer antall sexpartnere for å unngå smitte.

Viruset har med jevne mellomrom ført til utbrudd i flere afrikanske land de siste tiårene, men det er første gang det har ført til større utbrudd i land utenfor Afrika.