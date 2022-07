Verdensbanken vil ikke gi Sri Lanka nye lån

– Før et tilstrekkelig makroøkonomisk og politisk rammeverk er på plass, planlegger ikke Verdensbanken å tilby ny finansiering til Sri Lanka, heter det i en uttalelse fredag.

Bakteppet er at Sri Lanka ikke klarte å betale sin utenlandsgjeld på 51 milliarder dollar i april, noe som har ført til at landet er bankerott. Kollapsen har ført til politisk kaos. Demonstranter mener den politiske ledelsen har skylden og ikke har evne til å håndtere vedvarende og alvorlig mangel på mat, drivstoff og medisiner.

Banken er bekymret for innvirkningen den økonomiske krisen har på landets befolkning, men vil ikke gi øystaten midler før regjeringen gjennomfører nødvendige reformer.

– Dette krever dype strukturelle reformer som fokuserer på økonomisk stabilisering og på å ta innover seg de grunnleggende strukturelle årsakene som skapte krisen, heter det videre.

Verdensbanken påpeker at Sri Lanka allerede har 160 millioner dollar i eksisterende lån for å finansiere akutte behov for medisiner, gass til matlaging og skolemat.

Sri Lanka er foreløpig i samtaler med Pengefondet om lån, men tjenestepersoner har sagt at prosessen kan ta flere måneder.