Svensk UD vil kalle inn Russlands ambassadør på teppet

Uttalelsen falt i sosiale medier. Den har vekket politiske reaksjoner i Sverige, og opposisjonen har krevet en reaksjon. Både Liberalerna og Sverigedemokraterna har sendt brev til utenriksminister Ann Linde der de spør hva hun ville gjøre med saken.

Utenriksdepartementet i Stockholm svarer fredag at de kaller inn ambassadøren neste uke. Det opplyser Lindes pressesekretær Adriana Haxhimustafa til TT.

– Teksten er forkastelig og smakløs. Ambassaden nevner overhodet ikke at det var Russland som startet krigen, og at Russland alene kan avslutte den, skriver Linde i et svar til avisen Dagens Nyheter, som har omtalt saken.

Den drepte svensken var en 28 år gammel mann som vervet seg til den ukrainske hæren i vår. Han hadde bakgrunn fra det svenske forsvaret og ble drept i et russisk granatangrep i Donetsk.